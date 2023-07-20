Motorin yarın zamlanıyor. Sıkı tutunun uçuyoruz

Editör: Erhan SONGÜR

Seçimden sonra A'dan Z'ye her ürüne zam üstüne zam yapan hükümet bütçedeki açığı kapatmak için vatandaşını adeta limon gibi sıkmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi. 28 liradan satılan benzinin fiyatı ÖTV zammıyla çoğu ilde 34 lirayı, motorinin litre fiyatı ise 26 liradan 32 lirayı geçti.

Bu zam vatandaşların büyük tepkisine çekerken, hükümet cuma günü (yarın) motorine 1 lira 22 kuruş zam yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika değişikliği olmazsa 1 lira 22 kuruşluk zam sonrası motorinin fiyatı 33 lirayı yükselecek ve benzinle kafa kafaya gelecek.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 32 lira 37 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 32 lira 31 kuruşa, Ankara'da 32 lira 85 kuruşa İzmir'de 33 lira 03 kuruşa satılıyor.

1 lira 22 kuruşluk zam sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 33 lira 59 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 33 lira 53 kuruşa, Ankara'da 34 lira 07 kuruşa İzmir'de 34 lira 25 kuruşa depolara doldurulacak.

Şimdilik zam yapılmayan benzin ise Avrupa Yakası'nda 34 lira 02 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 33 lira 97 kuruşa, Ankara'da 34 lira 48 kuruşa, İzmir'de 34 lira 59 kuruşa satılıyor.