Benzin, motorin ve LPG'ye yeni yılın ilk zammı geliyor. Depoları doldurun

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Benzin, motorin ve LPG'ye yeni yılın ilk zammı geliyor. Depoları doldurun
Yeni yıla akaryakıt zammı ile giriliyor. Benzin, motorin ve LPG’ye 3 liralık LPG zammı geleceği öğrenildi. Araç sürücülerinin zamdan önce depolarını doldurmaları gerektiği belirtiliyor.

Dolar kurunda yaşanan artış ve petrol arzının kesintiye uğramamasına yönelik endişelerle Brent petrolün varil fiyatının artması benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansımıştı.

Genel seçim sonrası ÖTV’de yaşanan dev artışla birlikte benzin ve motorin tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştı. Son dönemde ise gelen indirimlere rağmen akaryakıt fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor.

YENİ YILA ZAMLA GİRİLECEK

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara yeni yılda da devam ediliyor. Benzin, motorin ve LPG’ye 3 Ocak’ta 3 liralık ÖTV zammı bekleniyor. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara
Benzin fiyatı: 35,19 TL
Motorin fiyatı: 37,78 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL

İstanbul
Benzin fiyatı: 34,48 TL
Motorin fiyatı: 37,11 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 35,36 TL
Motorin fiyatı: 37,99 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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