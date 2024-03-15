Benzin ve mazota gece yarısı yine zam geldi. Eğleniyor muyuz gençler

Dünyanın bir çok ülkesinde benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ederken, Türkiye'de ise benzin ve motorine zam yapıldı. Uzun süre sonra benzin motorinden daha pahalı satılmaya başlandı.

Türkiye günü yine bir zam haberiyle başladı. Seçime kısa süre kala hükümet bütçe açığını kapatmak için benzine 1.53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yaptı.

1 lira 53 kuruş zamlanan benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 08 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 41 lira 99 kuruşa, Ankara'da 42 lira 83 kuruşa, İzmir'de 43 lira 04 kuruşa satılmaya başlandı.

1 lira 10 kuruş zam yapılan motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 41 lira 90 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 41 lira 83 kuruşa, Ankara'da 42 lira 71 kuruşa, İzmir'de 42 lira 91 kuruşa depolara dolduruluyor.

Zamlara isyan eden bir vatandaş "1 Nisan günü zam bombardımanı başlar. Akaryakıt 45 TL'yi anında görür. 50 TL sınırına dayanır. Şu külüstüre inanın 200 TL benzin koyuyorum yakıt göstergesindeki kırmızı ışığı söndürmüyor. Şu vatandaşı inim inim inletip açlığa mahkum etmek devlet yönetmekse çok başarılı bir hükümetimiz var" dedi.