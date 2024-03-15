Flaş… Flaş… Dolar piyasaları kasıp kavuruyor

Büşra Kapan
Flaş… Flaş… Dolar piyasaları kasıp kavuruyor
Dolar kuru piyasaları kasıp kavuruyor. Dolar haftanın son işlem gününe tüm zamanların yeni rekoruyla girdi.

Hem dolar hem de euro yeni rekora doğru yelken açtı. Kur sabah 08.53’te 32,33 seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekoru kırdı.
Ne doları ne Euro durdurabilmek artık durdurabilmek mümkün değil. Rekor üstüne rekor kıran döviz kurları, bugün bir yenisine daha imza attı.
Resmi dolar kuru 08.45’te 32,20 Euro/TL ise 35,05 seviyesinde işlem görürken bu rakamları Kapalıçarşı’da görmek mümkün değil.
Dolar kuru aynı saat diliminde Kapalıçarşı’da 32,63’ten, Euro/TL ise 35,43 seviyesinden satışa sunuluyor.
Türk Lirası’nda görülen kan kaybı durmak bilmiyor. Her geçen gün daha da değersizleşen Türk Lirası, kurlardaki yükselişi tetikliyor.
Dolar özellikle sene başından bugüne kadar rekor üstüne rekor kırdı. Bugün kırdığı rekorla da piyasalarda yeni bir rekorun önünü açtı.

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Euro grafik

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