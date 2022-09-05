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Otomobil fiyatlarına enerji zammı

Türkiye’de özellikle sanayide elektrik ve doğalgaza gelen zamlar maliyetleri de artırırken otomobil piyasasını yeni zamlar bekliyor. Üreticiler birkaç ay içerisinde artan maliyetlerin piyasaya yansıyacağını belirtiyor.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 08:25
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Otomobil fiyatlarına enerji zammı. Elektrik ve doğalgaza peş peşe gelen zamlar sanayiyi kırdı geçirdi

Otomobil fiyatlarına enerji zammı
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Türkiye'de girdi maliyetleri her geçen gün artarken otomotiv sektöründe sorunlar katlanarak büyüyor.

EPDK’nın sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, BOTAŞ’ın sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam açıklaması, üreticiyi zora soktu. Son yapılan zamlarla otomotiv üretiminde enerji maliyeti yüzde 15’e kadar çıktı.

Sektör yetkilileri, artan maliyetlerin birkaç ay içerisinde araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, ithal araçlara yönelik fiyat avantajında da makasın daralacağını vurguluyor.

Yapılan yüksek zammın ihracatta da pazar kaybettirecek boyutta olduğu dile getiriliyor.

Enerji zamlarının otomotiv sektörüne etkisini değerlendiren Toyota Otomotiv Türkiye CEO’su Erdoğan Şahin, “Üretim maliyetimiz içinde geçen yıl yüzde 5’ken, bu yıl yüzde 10 seviyelerine çıkan enerji maliyetinin yükünü kendi iç mekanizmalarımızla dengeleyebilmek adına çeşitli önlemler almışken, yeni zamlarla bu oran yüzde 15’e ulaştı. Bu artışı absorbe edebilmek için daha fazla ne yapabileceğimizi ilgili bölümlerimizle değerlendiriyoruz. İhracatta da iç piyasada da rekabet gücümüzün oldukça etkileneceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.

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papillon
5.09.2022 08:34
Herşeyi zam yapmak için kullanan üretici ve satıcılar allah sizi bildiği gibi yapsın...  
 
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