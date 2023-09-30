Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış sonrası 250 bin nüfuslu kentte taksi ve minibüse zam geldi

Benzin ve motorine gelen zamlar sonrası bir ilde toplu taşımaya zam geldi. 250 bin nüfuslu Kırşehir’de taksi ve minibüs ücretlerine zam geldi.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış sonrası 250 bin nüfuslu kentte taksi ve minibüse zam geldi

Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, minibüs ve taksi ücretlerine zam yaptı.

Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, şehir içinde kullanılan minibüs ve ticari taksi ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yapılan yeni tarifeye göre şehir içi taşımacılığında kullanılan minibüslerde 9 TL olan sivil biniş ücreti 11 TL'ye, 7 TL olan öğrenci biniş ücreti ise 8 TL'ye yükseltildi.

Yine alınan karara göre ticari taksi ücretleri şu şekilde oluştu: T

Taksimetre ilk açılış ücreti 20 TL'den 30 TL'ye, Her 100 metre mesafe ücreti 1,5 TL'den 2 TL'ye, 1 saatlik bekleme ücreti 90 TL'den 120 TL'ye , Kısa mesafe ücreti ise 60 TL'den 70 TL'ye yükseltildi.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ YARI FİYATINA TAŞIYOR

Yapılan zammın ardından gözler Kırşehir Belediyesi'ne çevrildi. Dolmuşçu esnafların aradaki ücret farkı nedeniyle Kırşehir Belediyesi'nden zam talep ettiği biliniyor. Önümüzdeki günlerde toplu taşıma ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Hali hazırda Kırşehir Belediyesi toplu taşıma ücretleri ; sivil 5,5 TL , öğrenci ise 4 TL.

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