Trafik cezası yiyince polisi tehdit etti: Abimi alıp geleceğim o zaman beyefendi kusura bakmayın dersiniz

İstanbul'da trafik denetiminde 4 bin 936 TL para cezası kesilen otomobil sürücüsü, polis ekiplerine tehditler savurdu. Sürücü, polislere "Sizin maaşınızı kim veriyor? Akıllı olun, abimi de alıp geleceğim bekleyin. 'Beyefendi kusura bakmayın' dersiniz." dedi.

KAYNAK: İHA
Trafik cezası yiyince polisi tehdit etti: Abimi alıp geleceğim o zaman beyefendi kusura bakmayın dersiniz

İstanbul Taksim'de trafik denetiminde 4 bin 936 TL para cezası yiyen adam, polis memuruna hakaret etti. "Abimi alıp geleceğim" diyen adam, memurlara, "Senin maaşını kim veriyor? Abimi alıp geleceğim. Akıllı olun, karşınızda çocuk yok." dedi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

5 BİN TL CEZA KESİLDİ

Taksim'de trafik denetimine takılan M.S. isimli sürücü, polis ekiplerini adeta çileden çıkardı. Abartı egzozdan 4 bin 64 TL, emniyet kemerinden 436 TL, trafik levhasına uymamaktan 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL ceza yiyen M.S. bir anda deliye döndü.

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"AKILLI OLUN KARŞINIZDA ÇOCUK YOK"

Trafik polislerine tehditler savuran M.S. ekiplere hakaret ederken, yaşanan diyaloglar saniye saniye kaydedildi. Abisini alıp geleceğini söyleyerek polis ekiplerini tehdit eden M.S. isimli sürücü, "5 bin TL ceza mı olur? Ben nasıl vereceğim bunu. Arabama dokunmayın, uzaklaşın arabamdan. Neden kamerayla çekiyorsun, oyuncak mı var çekiyorsun. Ben cezaya imza atmıyorum. Abimi alıp geleceğim. Bekleyin geleceğim. Senin maaşını kim veriyor? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Kafana göre ceza yazıyorsun. Muz Cumhuriyeti mi burası? Benim ailemde gazi de var şehit de var bana artistlik yapamazsınız. Akıllı olun, karşınızda çocuk yok. Arkamdakiler buraya geldiği zaman 'Beyefendi kusura bakmayın' dersiniz. Ne kadar ceza yazıyorsan yaz, sadakam olsun" ifadelerini kullandı.

Adam daha sonra arabasına binerek oradan ayrıldı.

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