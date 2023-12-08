Benzine bugün indirim gelecek. Motorine çifte indirim yapılmıştı

Motorine üst üste gelen indirimlerden sonra benzine de indirim bekleniyor. Benzin fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 62 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Benzine bugün indirim gelecek. Motorine çifte indirim yapılmıştı

Brent petrolde varil fiyatının gerilemesiyle birlikte motorine 2 gün üst üste indirim geldi. Bu gece itibarıyla benzin fiyatlarına da 1 lira 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Yapılacak indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 32,98 TL'ye gerileyecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

NTV'nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek.

Motorin fiyatlarına da önceki gece 1 lira 34 kuruş, dün gece de 87 kuruş indirim gelmişti.

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 32,98 TL'ye gerileyecek.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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