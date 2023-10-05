Benzine ikinci indirim. İşte geçerli olacağı tarih

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzine indirim gelmeye devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim yapılacak.

Benzine dün gece de 2 lira 11 kuruş indirim gelmişti. Benzinde iki günlük indirim miktarı 3 lira 26 kuruş oldu.

Motorin fiyatlarında ise bu gece de bir değişim olmayacağı ifade edildi.

YENİ FİYATLAR NASIL OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,47 TL’ye, Ankara’da 34,07 TL’ye, İzmir’de 34,18 TL’ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 40,13 TL, Ankara’da 40,69 TL, İzmir’de 40,87 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.