Benzin ve motorine dev zam yolda Brent petrolü savaş vurdu bir gecede 5.5 dolar zam

Editör: Özge Deren ÇİMEN

Araç sahiplerinin beklentilerinden uzak da olsa benzin fiyatına 5 Ekim'de 2 lira 7 kuruş, 6 Ekim tarihinde ise 1 lira 14 kuruşluk indirim gelmişti. 7 Ekim Cumartesi günü de motorinde 2 lira 92 kuruş indirim yapılmıştı.

Bütçe açığını kapatmak için hükümet çeşitli gerekçelerle akaryakıta zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Seçimlerden önce benzin 19 lira 81 kuruştan satılıyordu. Bugün itibariyle 33 lira 56 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorinde de durum farklı değil. Yine seçimlerden önce 18 lira 59 kuruşa satılan motorin bugün itibariyle 37 lira 34 kuruşa satılıyor.

Cuma günü 82.14 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatı bugün 87.64 dolara yükseldi. Yaklaşık 5.5 dolarlık artış Türkiye'de benzin ve motorine dev yapılacağı anlamına geliyor.

Sektör temsilcileri İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların devam etmesi halinde taksit taksit yapılacak zamlarla benzin ve motorin fiyatının 45 TL'ye geçebileceğini açıkladı.

EMEKLİ AMCA İSYAN ETTİ

Akaryakıt fiyatları uçabilir dediğimiz işçi emeklisi biraz düşündükten sonra "Bizim ülkemiz savaşa girmiyor bana ne' diyenlerle 'Ben hep 50 TL'lik benzin alıyorum' diyenler arasında fark yok. Hele bunlara "Benim aracım yok akaryakıta gelecek zam beni ilgilendirmiyor. Aracı olan düşünsün' diyeni de eklersek işlem tamamlanıyor. Aracım yok diyen toplu taşıma ya da taksiye binmiyor mu. Benzin ve motorin zamları o taşıtların fiyatını arttırmıyor mu?" dedi.

Aynı kişi "Akaryakıta gelen zam market ve pazar fiyatlarını da uçuruyor. Çünkü orada satılan ürünler insan sırtında taşınmıyor. Kamyonlar, kamyonetler getiriyor. Bu araçlar su yakmadığına göre zam da kaçınılmaz oluyor. Türkiye savaşta değil ama İsrail ile Filistin arasındaki çatışma brent petrolü vurdu. Hem de 5.5 dolar. Şimdi bu bize de zam olarak yansıyacak. Türk insanının derin uykudan uyanması lazım" diye konuştu.

Benzin ve motorinin 45 TL sınırına dayanabilir sorumuzu da işçi emeklisi "Herkes halinden memnun. Vatandaş benzin ve motorinin 50 TL'ye dayanmasına ses çıkartmaz. Zamlara alıştı. Ama 51 TL olursa o zaman mırıldanmalar başlar. Biz emekliler açlıktan ölmemek için yiyor, örtünmek için giyniyoruz. Evelden moda der ona göre alışveriş yapardık. Markasına bakar satın alırdık. Şimdi fiyatına bakıyor ve ucuz olanı alıyoruz" yorumunu yaptı.