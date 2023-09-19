Benzin ve motorin fiyatlarını uçuracak yeni vergi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararla ÖTV’nin artmasıyla birlikte hızla artan benzin ve motorin fiyatlarını uçuracak yeni vergi geliyor. Hükümet, akaryakıta ÖTV ve KDV’nin ardından Karbon Vergisi getirmeye hazırlanıyor.

Benzin ve motorin fiyatlarını uçuracak yeni vergi geliyor

Benzin pompa fiyatı 40 liraya dayandı motorin ise 40 lirayı geçti. Ancak bu kış çok daha zorlu geçecek. Hükümet benzin ve motorin fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak bir verginin hazırlıklarını tamamladı. KDV, ÖTV, MTV'den sonra hayatıma bir de Kabron Vergiki kısaca KAV geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan güvenilir kaynaklar, KAV’ın bu yıl uygulanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bir süredir çalışılıyor. Ancak bu yıl için söz konusu değil" dedi.

AKP küreselcilere çalışmaya devam ediyor. İklim değişikliği bahanesiyle küresel düzeyde neler planlanıyor? AKP eliyle ülkemizde neler yapacaklarının bir numunesi olarak KAV geliyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP), Karbon Vergisi’yle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecektir. Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecektir."

AVRUPA BİRLİĞİ KARBON VERGİSİ UYGULAYACAK

Avrupa Birliği çok da uzak olmayan bir vadede ithal ettiği karbon ayak izine sahip mallara karbon emisyon oranına göre vergi uygulayacak. Daha çok demir-çelik, çimento, cam, seramik ve plastik sanayileri etkilemesi beklenen vergi elbette ciddi bir maliyet artışına ve rekabet dezavantajına neden olacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde başta bu vergiden en çok etkilenecek sektörler olmak üzere bazı sektörler için yenilenebilir enerji teşvikleri veya müeyyideleri getirebilir.

Karbon vergisi yerine geçecek ve yurt içinde uygulanacak telafi edici bir vergi türü de bekleyebiliriz.

KARBON VERGİSİ (KAV) NEDİR?

Karbon vergisi, dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gündeme geldi. Bu vergi, üretim ve tüketim faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salınımını azaltmak amacıyla üretilen ürünlere ve hizmetlere ek bir vergi olarak uygulanıyor.

KAV NASIL HESAPLANIR?

Karbon vergisi; petrol, doğalgaz, kömür, linyit ve tüm ürünlerin üretimi, ithalatı ve satışı sırasında oluşan sera gazı emisyonlarına göre hesaplanıyor. Ürünün karbon ayak izi ile orantılı olarak belirleniyor. Söz konusu vergi, Türkiye’de üretilen ürünlerin yanı sıra ithal edilen ürünler için de geçerli olacak.

KAV HAZIRLIĞI YILLAR ÖNCESİNE GİDİYOR

Türkiye’de karbon vergisi uygulaması ile ilgili çalışmalar yıllar öncesine gidiyor. 2020 yılında, Hazine ve Maliye Bakanlığı karbon vergisi ile ilgili bir düzenleme taslağı hazırladı. Bu düzenleme henüz yürürlüğe girmedi.

1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi planlanan sınırda karbon vergisi uygulaması, Ekim 2023 tarihine ertelenmişti.

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