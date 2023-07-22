Berat gelecek dertler bitecek!

Büyük kurtarıcı(?) Mehmet Şimşek’in bile hiçbir şey yapamadığını gördük.

Seçimden önce AKP’nin en büyük silahı olan Mehmet Şimşek’ten o kadar çok beklenti yaratıldı ki!

Mehmet Şimşek gelecek, ekonomiyi kurtaracak.

Mehmet Şimşek gelecek, Batı sermayesi Türkiye’ye akacak.

Hem Mehmet Şimşek, Londra’da sevilen bir ekonomistti. Türkiye’ye büyük fonların gelmesini sağlayacak.

Bu beklentiyle borsa bile yükseldi.

Kimse sormadı: İyi de bu adamı Reis daha önce göndermemiş miydi?

Neyse sonuçta Mehmet Şimşek geldi.

İlk talimatı Merkez Bankası’na, dolar satmayın oldu.

Eh! Merkez arka kapı operasyonuyla dolar satmayınca bir anda 27 lirayı gördü…

Mehmet Şimşek, memur zammını karşılayabilmek için benzindeki ÖTV’yi arttırdı litre fiyatı 26 liradan küt diye 34 liraya yükseldi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden 2. kez vergi çıkarttı.

Hani bu Mehmet Şimşek bizi kurtaracaktı?

Hani Batı sermayesi gelecekti?

Hani Londra’dan oluk oluk dolar akacaktı?

Tam tersi, Mehmet Şimşek bitmiş tükenmiş halkın cebine el attı.

Daha fazla zam, daha fazla vergi.

Nefesimiz kesildi.

İşte o an bir umut ışığı doğdu: Mehmet Şimşek para getirmek için körfeze gitti.

İyi de bu adam neden Londra değil de Körfez’e gitti?

Sermayenin merkezi değil mi?

Mehmet Şimşek’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 52 milyar getireceği açıklandı.

Açıklamada bazı anlaşmalar yapıldığı anlatılıyor ama somut bir şey yok.

Piyasa, Şimşek’in eli boş döndüğünü düşünüyor.

İşte tam o an Mehmet Şimşek faizleri yine beklentilerin altında yani 2,5 puan arttırdı.

Anlaşılan bizi yine kurtarsa kurtarsa Damat Berat Albayrak kurtaracak.

Umudumuz Berat Albayrak…

Dön bu millet seni bekliyor...