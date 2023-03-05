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  • Berat Kandilinde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Berat Kandili mesajları neler?

Berat Kandilinde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Berat Kandili mesajları neler?

Üç ayların başlamasının ardından önem teşkil eden mübarek günlerden Berat Kandilinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte Berat Kandili mesajları…

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 13:36
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Berat Kandilinde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Berat Kandili mesajları neler?

Berat Kandilinde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Berat Kandili mesajları neler?
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Pazartesi gecesi idrak edilecek Berat Kandilinde sevdiklerinin Berat Kandilini kutlamak ve mesaj göndermek isteyen kişiler Berat Kandilinde gönderilecek en güzel mesajları araştırıyor. Peki, Berat Kandilinde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Berat Kandili mesajları neler?

BERAT KANDİLİNDE GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

‘’Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Beraat kandili, kandilin mübarek olsun.’’

''Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.''

''Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Berat Kandiliniz mübarek olsun..''

''Hayır işleri, insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah'ın gazabını giderir. Sıla-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün hayırlı işler bir çeşit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler, ahirette de hayır ehlidirler. Dünyada münker kötü iş ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir. Bu kimselerden olmanız dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun...''

FACEBOOK İÇİN BERAT KANDİLİ MESAJLARI 

''Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun.''

''Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.''

''Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.''

''Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...''

WHATSAPP İÇİN BERAT KANDİLİ MESAJLARI 

''Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.''

''Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.''

''Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun..''

''Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...''

''Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...''

INSTAGRAM İÇİN BERAT KANDİLİ MESAJLARI 

''Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmişine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Berat Kandilinizi kutlarım.''

''Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Berat Kandiliniz mübarek olsun.''

''Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat Kandiliniz mübarek olsun..''

''Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. İyi Kandiller...''

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