Berfu Yenenler şok yoruma sessiz kalmadı. Tek tek ifşa etti

Berfu Yenenler, 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 4. seçilmişti. Berfu Yenenler daha sonra 2019 senesinde hayatını komedyen Eser Yenenler ile birleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey sunuculuğunu yapan Berfu Yenenler, epey eleştiri almış sosyal medyada epeyce konuşulmuştu.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bu kez de ilginç bir konuyla gündeme geldi. Kendisine gelen bir eleştiriye Berfu Yenenler'den yanıt gecikmedi.

Berfu Yenenler, "Kocanın memesi senden daha büyük", "Çocukları Eser emzirmiş herhalde" gibi yorumları tek tek ifşalayıp, daha sonra "Sosyal medyanın hayatımızdaki etkileri" diyerek göğüslerine yastık koydu.

Birçok ünlü isim Berfu Yenenler'in bu hareketini destekledi.

