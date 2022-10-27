27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Berfu Yenenler kocası Eser Yenenler'e gelen mesajı ifşa etti

Berfu Yenenler kocası Eser Yenenler'e gelen mesajı ifşa etti

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Armağan Çağlayan'ın programında samimi açıklamalar yaptı. Eşiyle tanışma hikayesini anlatan Yenenler, kocasına gelen bir mesajı da ifşa etti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 15:24
Takip Et

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kocasına gelen mesajı ifşa etti! "O etap bitti ben kazandım"

Berfu Yenenler kocası Eser Yenenler'e gelen mesajı ifşa etti
+
Aa
-

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Armağan Çağlayan'a konuştu. Berfu Yenenler, "Eser'e Instagram'dan yürüdüm ben yürek yemiş gibi. Hem de onun parti olayları olduğu gün" dedi. Berfu bu açıklamasından bir süre sonra da kocasına gelen bir mesajı ifşa etti.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı ifşa ile dikkat çekti. Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk olan Berfu Yenenler, "Eser'e Instagram'dan yürüdüm ben yürek yemiş gibi" açıklamasında bulundu.

Bu konuda açık olan ve eşiyle Instagram sayesinde tanıştığını söylemekten çekinmeyen Berfu Yenenler sosyal medyada da Eser Yenenler'e gelen bir mesajı ifşa ederek bomba bir yorumda bulundu.

Berfu Yenenler kocasında sürekli "Hey" diye mesaj atan kişiyi ifşa ederek "Biri Eser'e sürekli hey ney diye mesaj atıyor, arkadaşım o etap bitti ben kazandım" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
2
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
3
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
7
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi
﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi
﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi
﻿Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
﻿Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
﻿Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.