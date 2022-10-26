Berfu Yenenler 'Evlilik özeti' videosu paylaştı! Keşke evlenmeseydin diyen takipçisine yanıtı olay oldu

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan ve 4. güzel olarak dereceye giren Berfu Yenenler, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

İki çocuk annesi Yenenler, evlendikten sonra değişen hayatını, esprili bir şekilde paylaştığı video ile gözler önüne serdi.

ŞOK YORUMA SESSİZ KALMADI

Pek çok takipçisi paylaşıma gülerken, bir kişinin ''Keşke evlenmeseydin' yorumunu gören Yenenler, yoruma sessiz kalamadı.

Takipçisine yanıt veren Berfu Yenenler, "Niye senin mi gözün vardı Eser'de" yanıtıyla dikkat çekti.