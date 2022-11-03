Berkay Nükhet Duru’nun ‘tayt’ açıklamasına tepki gösterdi. “Her kadın istediğini giyer”

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile Etiler Akmerkez’de objektiflere yansıdı.

Ailesiyle yatak satan bir mağazaya giren Berkay, uzun süre yatakları inceledi.

Beğendikleri bir yatağa uzanan Berkay ve kızı Arya flaşların patlaması ile bir anda basın mensuplarına bakıp yataktan kalktılar.

"BUNLARI NÜKHET Mİ SÖYLEDİ?"

Berkay, Nükhet Duru’nun yaptığı, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık" açıklamasını soran muhabirlere şaşkın bir ifade ile “Bunları Nükhet mi söyledi gerçekten? Allah Allah. Beni hiç ilgilendirmez böyle şeyler. Her kadın istediğini giyer" cevabını verdi.