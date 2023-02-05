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Nükhet Duru özel hayatı hakkında konuştu

Bir dönemin popüler müzik dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Nükhet Duru Hülya Koçyiğit’in TRT2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Nükhet Duru programda özel hayatı ve sanat hayatı hakkında konuştu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 15:57
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Ünlü şarkıcı Nükhet Duru Hülya Koçyiğit'e özel hayatını anlattı.

Nükhet Duru özel hayatı hakkında konuştu
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Buğulu sesi ve kendine has tarzı ile her zaman hayranlarının beğenisini kazanmış olan Nükhet Duru, Hülya Koçyiğit'in programında özel hayatı ve sanatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Sanatçı, aldığı ödülleri başkalarına dağıttığını söyledi: “Böyle tuhaf durumlarım var. Kendime hayran olma korkusu var bende. Eğer bu yaptıklarımı beğenir de onun rüzgârında kendim salınırsam bir daha hiç ilerleyemem.''

''HATIRLAMIYORUM''

''Bu yüzden de önemsememeye çalışıyorum. Mesela dün yaptığım işi bugün hatırlamıyorum bile. Beş sene sonra hatırlarım.”

Nükhet Duru, Türk pop müziğinin klasiklerinden biri olması hakkında şunları dile getirdi: “Klasik olmak için çok çalıştım, inkâr edemem. Ben değişmez, klasik ve zamansız olmayı çok erken fark ettim. Orada durmayı seçtim.''

''Neden bir şarkıyı üç ay sevdirip ondan bir şeyler kazanıp üç ay sonra hatırlanmamak olsun? Yoksa 50 yıl boyunca aynı şarkıdan aynı alkışı alabilmek mi önemli? Bu bir ticaretse benimki daha uzun vadeli bir şey görünüyor.”

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