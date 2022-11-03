Şebnem Dönmez'den Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına cevap: Erkeklerin tayt giymesi konuşulmalı

Şarkıcı Nükhet Duru'nun kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Nükhet Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız" ifadelerini kullanmıştı.

"ERKEKLER DE TAYT GİYİYOR"

Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Şebnem Dönmez, önceki akşam 'Hazine' filminin galasında görüntülendi.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının Nükhet Duru’nun tayt açıklamasını hatırlatması üzerine, "Kadınların değil, bence erkeklerin tayt giymesi konuşulmalı. Erkekler de tayt giyiyor. Şaka bir yana herkes istediğini giyer. Buna kimse karışamaz” dedi.

