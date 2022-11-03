3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şebnem Dönmez'den Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına cevap: Erkeklerin tayt giymesi konuşulmalı

Şebnem Dönmez'den Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına cevap: Erkeklerin tayt giymesi konuşulmalı

Şarkıcı Nükhet Duru'nun "Kadınların sokakta taytla dolaşılması hiç hoş bir görüntü değil" sözlerinin ardından başlayan tartışma alevlendi. Şebnem Dönmez, Duru'nun tartışmalara neden olan tayt çıkışı hakkında konuştu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 13:01
Takip Et

Şebnem Dönmez'den Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına olay cevap

Şebnem Dönmez'den Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına cevap: Erkeklerin tayt giymesi konuşulmalı
+
Aa
-

Şarkıcı Nükhet Duru'nun kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Nükhet Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız" ifadelerini kullanmıştı. 

"ERKEKLER DE TAYT GİYİYOR"

Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Şebnem Dönmez, önceki akşam  'Hazine' filminin galasında görüntülendi.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının Nükhet Duru’nun tayt açıklamasını hatırlatması üzerine, "Kadınların değil, bence erkeklerin tayt giymesi konuşulmalı. Erkekler de tayt giyiyor. Şaka bir yana herkes istediğini giyer. Buna kimse karışamaz” dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
3
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
4
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
6
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
7
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
﻿Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı! "20 yıl önce bugün bu saatler"
﻿Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı!
﻿Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı! "20 yıl önce bugün bu saatler"
﻿Beşiktaş derbisinde Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi
﻿Beşiktaş derbisinde Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi
﻿Beşiktaş derbisinde Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi
﻿İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak
﻿İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak
﻿İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.