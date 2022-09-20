Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...

Geçtiğimiz sene Şef Hazer Amani ile yaptığı bir yıllık evliliğini sonlandıran SılaGençoğlu'nun adı şimdilerde oyuncu İlker Kaleli ile anılıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da mutluluğunu göstermekten geri durmayan şarkıcı Sıla, bu defa Ankara'da verdiği bir konser sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Kırmızı bir elbise ile çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Sıla'ya çok sayıda beğeni gelirken aynı zamanda bolca yorum da aldı. Başarılı şarkıcıya yapılan yorumlardan biri de pop müziğin efsane isimlerinden Nükhet Duru'ya aitti.

Duru, meslektaşı Sıla'nın kırmızı elbiseli paylaşımına "Asalet ,Zerafet , Güzel kalp , güzel ruh , peki daha ne ola? Üstelik 2 lira fazla olsun kırmızı olsun" notunu düştü.