Kaynak: Haber Merkezi
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede

Ligue 1'in ilk haftasında Lille, Brest deplasmanında saha çıkıyor. Kısa bir süre önce Lille'e transfer olan Berke Özer, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Ligue 1'in ilk haftasında Lille, Brest'e konuk oluyor. Fracis Le Ble Stadı'nda oynana karşılaşmada Berke Özer, ilk 11'de sahaya çıktı.

Böylece, Eyüpspor'dan Lille'e transfer olan kaleci Berke Özer, yeni takımındaki ilk maçında 11'e girmeyi başardı.

OLIVIER GIROUD PERDEYİ AÇTI

Yıllar sonra Ligue 1'e Lille formasıyla dönen Olivier Giroud da mücadeleye ilk 11'de başlarken, 11. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

