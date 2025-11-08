Sezon başında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Berke Özer, performansıyla takımın en önemli isimleri arasında gösteriliyordu. Hemen hemen her maçın ardından methiyeler düzülen başarılı kaleci için işler bu kez tersine döndü.

BERKE ÖZER SON MAĞLUBİYETLERİN SORUMLUSU OLARAK GÖSTERİLDİ

Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta oldukça kötü bir performans ortaya koyan Berke Özer, takımının 2 maçtan da puansız ayrılmasından sorumlu tutuldu.

Kırmızı-lacivertlilerin sahasında PAOK'a 4-3 yenildiği maçta Berke Özer yediği gollerle dikkat çekmiş ve Fransız ekibinin taraftarları, 25 yaşındaki kaleciyi ıslıkla protesto etmişti.

Ayrıca, Berke Özer'in performansındaki bu düşüş Fransız basınında da gündem olmaya başladı. Lille'in Lucas Chevalier sonrası kalede kötü bir tercihe imza attığı ve Berke Özer'in bu kalitede olmadığı haberleri basında çıkmaya başladı.