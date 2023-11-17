Berlin’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti için geniş güvenlik önlemleri alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti. Berlin’de Erdoğan’ın ziyareti için sokak ve caddelerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Türk heyetin konaklayacağı otelin önündeki sokak polisin tarafından trafiğe kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Şansölyelik Binası'nda karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.