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Kayserispor'un yeni Başkanı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü genel kuruluna tek aday giren Ali Çamlı yeni başkan oldu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:19
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Berna Gözbaşı gitti Ali Çamlı geldi. İşte Kayserispor'un yeni başkanı

Kayserispor'un yeni Başkanı belli oldu
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Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongreye, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın yönetiminde Asbaşkanlık görevi yapan Ali Çamlı, olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Çamlı, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bu şehre olan borcumuzun gereğidir. İşimizin zor olduğu kadar şerefli olduğunu biliyoruz.

Dışarıdan gazel okumak kolay. Kayseripor bizim için çok kıymetli. Birbirimize saygı duymaya devam edeceğiz. Kulübü borçsuz hale getirmek için çaba harcayacağız. Bu şehrin kapıcılığını bile şeref kabul ederim ki Kayserispor başkanlığını seve seve kabul ederim” diye konuştu. 
Tek liste ile girilen olağanüstü genel kurulda Ali Çamlı ve yönetimi göreve getirildi. Yönetim kurulu asil üyeliğine; Ali Çamlı, Hüseyin Beyhan, Nurettin Açıkalın, Tufan Koç, Batuhan Samet Koç, Yücel Şahin, Erol Çetin, Veysel Serdar, Yusuf Kaan Özdemir, İlyas Yıldırım ve Etem Mezgitli seçildi.

Yönetim kurulu yedek üyeler ise Ahmet Solak Mehmet Baykan, Mehmet Yay, Cihan Şahin, Onur Gülener, Fatih İşçi, İsmail Eğin, Süleyman Akın, Seyit Mutier, Mustafa Altun ve Savaş Balıkkuşu olarak belirlendi.

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