Berna Laçin ameliyattan sonra hasta yatağında açıklama yaptı. Ameliyat 9 saat sürdü

Murat Öztürk
Berna Laçin ameliyattan sonra hasta yatağında açıklama yaptı. Ameliyat 9 saat sürdü
Acil hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan Berna Laçin’in sağlık durumuna ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ameliyatının 9 saat sürdüğünü söyleyen Laçin doktorunun kendisine, “Ameliyat çok başarılı geçti” dediğini belirtti ve artık "Demir Lady" olduğunu aktardı.

Oyuncu Berna Laçin geçtiğimiz günlerde omurilik problemi nedeniyle ameliyat olacağını ifade etmişti. Laçin’in ameliyatı dün gerçekleşti ve oyuncu ameliyatın ardından bir açıklama yaptı.

Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"AMELİYAT 9 SAAT SÜRDÜ"

“Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız ‘Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık.

"BU HASTALIĞI DERS OLARAK OKUTACAĞIM"

Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye …’ dedi.

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Yaptığı paylaşıma Berna Laçin şu notu da düştü:

Fotoğrafta Azmi Hocamızın yanındaki kişi de daha önce Azmi Hocamızın mucizesi ile yıllar önce çok büyük bir trafik kazasında boynundan onura paramparça olan canım arkadaşım Tuğba…

Yine Azmi Hocanın mucizesi ile o fotoğrafa ayakta katılacağım günü bekliyorum.”

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