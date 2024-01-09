AKP’li Turgut Altınok’un ‘diploma’ tartışması. Berna Laçin 'Dikkatimi çekti' diyerek ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
AKP’li Turgut Altınok’un ‘diploma’ tartışması. Berna Laçin 'Dikkatimi çekti' diyerek ortaya çıkardı
Ünlü oyuncu Berna Laçin AKP’li Turgut Altınok’un diploması ile ilgili paylaşım yaptı. Laçin, “Dikkatimi çekti” diyerek “Demek 40 yaşından sonra gidip oradan almış diplomasını” ifadelerini kullandı.

AKP’de İBB adayının Murat Kurum olduğu açıklanırken Ankara’da kimin aday olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara adayını seçim beyannamesi ile açıklaması beklenirken Turgut Altınok’un adı yüksek sesle dile getiriliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündem oldu. Oyuncu Berna Laçin, Altınok’un mezun olduğu üniversitenin 1997 yılında kurulduğuna dikkat çekerek diploma tartışması açtı.

Laçin’in yaptığı paylaşım şöyle:

“Akp Ankara adayı Turgut Altınok olmuş. Kendisi Uluslararası Azarbeycan üniv. mezun olmuş .
Bu özel üniversite 97’de kurulmuş ve sınav gerekmeden para ile gidip kayıt olunabiliyor .
Altınok 1957 doğumlu .
Dikkatimi çekti .
Demek 40 yaşından sonra gidip oradan almış diplomasını .
İnternet bilgisi bu şekilde
Zaten Belediye Başkan Adaylığı için lise diploması yeterli.
Ha diplomayı dert eden bir ülke değiliz zaten genel olarak”

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