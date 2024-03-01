Berna Laçin'in yürümesi yasaklandı. Hastaneden kötü haber

Mehmet Akif Erdem
Berna Laçin'in yürümesi yasaklandı. Hastaneden kötü haber
Ünlü oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada hastane içerisinden tekerlekli sandalyeden bir fotoğraf paylaşarak yürümesinin bile yasak olduğunu aktardı.

Uzunca bir zamandır Bodrum’da yaşayan ünlü oyuncu Berna Laçin geçtiğimiz sene ayağında oluşan bir sorundan dolayı ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrasında sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Laçin 2 hafta boyunca ayağın üstüne basamayacağını belirtmiş ve kendisine iyi dilekte bulunan herkese teşekkürlerini iletmişti.

YÜRÜMESİ YASAKLANDI

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından dün bir fotoğraf paylaşarak yürümesinin yasaklandığını açıkladı. Acil açıklama başlığı ile paylaştığı fotoğrafta hastane içerisinden fotoğraf paylaşan Laçin, 7 ve 8 mart tarihlerinde oynanacak oyunlarının iptal olduğunu aktaran Laçin, omurilik sorunu nedeni ile çok acil ameliyata girmesi gerektiğini belirtti.

Laçin’in hayranlarını korkutan açıklaması şu şekilde:

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“ACİL AÇIKLAMA

Kul kurar kader gülermiş.

Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım

Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini yine “Hayal Satıcısı” oyunumla açacaktım

Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım .

E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti, ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere, o güne kadar dualarınızı beklerim.

Sevgiler, saygılar.

Not: Biliyorum çok kişi arayacak ama şimdi açamıyorum çünkü doktorlarla görüşüyorum.

Kusura bakmayın ve merak etmeyin olsun bitsin hepinizin bir kahvesini içerim”

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