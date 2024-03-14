Ameliyattan çıkan Berna Laçin'e iğrenç sözler. Sonra korkup hesabını kapattı

Züleyha Öncü
Ameliyattan çıkan Berna Laçin'e iğrenç sözler. Sonra korkup hesabını kapattı
Ameliyatta çıkan oyuncu Berna Laçin’i ziyaret eden Nasuh Bektaş, ziyaretten bir fotoğraf paylaştı. Bir kullanıcı o paylaşıma iğrenç bir yorumda bulundu. O kullanıcı yaptığı iğrenç yorum tepki görünce hesabını kapattı.

Geçtiğimiz günlerde omurilik problemi dolayısı ile ameliyat olacağını açıklayan ve 1 hafta önce de 9 saat süren ameliyattan çıkan Laçin hasta yatağında video çekerek takipçilerine son durumunu açıklamıştı.

Ameliyatının çok nadir görülen bir vaka olduğunu belirten Laçin bu hastalığının doktorlar tarafından ders olarak okutulacağını da belirtmişti.

Nasuh Bektaş, ameliyat geçiren Laçin’i hastanede ziyaret etti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Bektaş, Berna Laçin hakkında “Her şey yolunda, tedavisi gayet güzel gidiyor. En kısa sürede sahnelere geri dönemsi dileğiyle. Acil şifalar diliyorum” yorumunu yazdı.

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Bir sosyal medya kullanıcı ise Bektaş’ın paylaşımının altına Laçin’e iğrenç bir yorumda bulundu. ‘Nebil Sulejmani’ adlı kullanıcının yaptığı iğrenç yorum daha sonra tepki görünce kullanıcı korkarak hesabını kapattı.

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“SENİN ANNEN BABAN YOK MU?”

Bu yorum sonrasında sinirlenen Bektaş, iğrenç yorumda bulunan kullanıcıya senin annen baban yok mu diyerek şu sözleri kullandı: Nebil, senin annen yok mu, senin baban yok mu, senin bir ailen yok mu, sizin bu paylaşımlarınızı aileleriniz görmüyor mu, çevreniz görmüyor mu, arkadaşlarınız görmüyor mu? Nebil’i bırakınız kadını erkeği, Nebil’i ölülerden bile uzak tutunuz ne olur….

Muhtemelen ölüye bile tecavüz eder.

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