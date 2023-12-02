Berna Laçin'den Can Gürzap'ın ölümüne dair çarpıcı değerlendirme

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğan ölümün ardından meslektaşları Gürzap'a olan saygı ve minnettarlıklarını gösterdikleri taziye paylaşımlarında bulundular.

Oyuncu Berna Laçin de usta ismin ardından duygusal ve çarpıcı bir paylaşımda bulundu. 79 yaşındaki Gürzap'ın bir hastalığı olmadığını söyleyen Laçin, son derece zinde olduğunu söylediği Can Gürzap'ın ani vefatı karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu satırlarla ifade etti:

"Bir hastalığı olmadığını biliyorum aksine yaşıyla hiç ilgisi olmayacak şekilde dinamik ve karizmatik halini koruyordu.

2 gün önce biraz halsizlik ile doktora gittiğini ama önemli bir şey çıkmadığını biliyorum.

Bugün yine halsizlik ve düşük tansiyon ile hastaneye gidip serum alıyor ve orada vefat ediyor.

Hiç yaş 79 diye düşünmeyin.

Her insan aynı zaman diliminde yaş almıyor.

Can Gürzap dün karşılaşsanız dönüp dönüp bakacağınız ve konuştuğunuzda etkileneceğiniz biriydi.

Ölüm ile hiç bağdaştırmıyorum zihnimde..."