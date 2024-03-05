Melih Gökçek Berna Laçin'e küfürlü hakaret etti. Yazık sana be adam kızın yaşında bu insan

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Melih Gökçek Berna Laçin'e küfürlü hakaret etti. Yazık sana be adam kızın yaşında bu insan
Ankara'nın eski belediye başkanı AKP'li Melih Gökçek sosyal medya bir skandala daha imza attı. Berna Laçin'e 'fahişelik' göndermesi yapan Gökçek paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, X hesabı üzerinden Berna Laçin hakkında oldukça çirkin bir paylaşımda bulundu.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜYÜ HEDEF ALDI

X hesabını çok aktif kullanan Gökçek, zaman zaman aralarında Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gülşen, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Ezgi Mola ve Murat Boz'un bulunduğu sanatçıları hedef alıyordu.

Gökçek, sıklıkla gerçekliği olmayan paylaşımlar yaparak, sosyal medyada tepki çekiyor.

BERNA LAÇİN'E HAKARET ETTİ

Gökçek son olarak Berna Laçin'e hakaret eden bir paylaşımda bulundu. Geçmiş yıllarda da Berna Laçin'i hedef tahtasına koyan Gökçek'e sosyal medyadan çok sayıda tepki gelince paylaşımını apar topar sildi.

Gökçek paylaşımında "Berna Laçin demiş ki; bir fahişeyi canlandırmak çok isterim. Bu konuda gerçekten iddialıyım. İyi oynayacağımdan eminim. Ne dersiniz Berna Laçin fahişeliği becerir mi?" yazdı.

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