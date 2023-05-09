Suriyeli kadından 'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Akşener'e skandal sözler. Oy kullanmaya giderken bunları unutmayın

Editör: İsa Karaarslan

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine çok az bir vakit kaldı. Türkiye’nin ana gündemlerinden ve sorunlarından biri de Suriyeli Sığınmacılar.

İktidarın yanlış politikaları nedeniyle Suriyelilerin sayısı da giderek artıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz hafta Antalya Kepez’deki mitingde "Suriyeliler gidecek be oğlum, gidecek, gidecek..." demişti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Akşener'in açıklamasının ardından sosyal medyada skandal görüntüler ortaya çıktı.

O görüntülerden biri Arap uyruklu bir kadının Akşener’le dalga geçtiği anlar.

Videoda kadının, Akşener’in “Suriyeliler gidecek” sözlerine “Gitmiyoruz, ne dersen de vallahi gitmiyoruz” diye cevap verdiği görüldü.

Kadının videoda gülmesi ve devamında ülke ekonomisiyle dalga geçmesi tepki üstüne tepki topladı.

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Öte yandan Akşener’in sözlerinin ardından yine başka bir Suriyeli "Türkiye cennet ya biz nereye gideceğiz? Hiçbir yere gitmiyoruz Türkiye cennet, ne kadar güzel bir yer" ifadelerini kullanmıştı.