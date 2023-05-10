Kılıçdaroğlu: Yoksulluğu bitireceğiz. Sen beşli çetelere ben halka çalışıyorum

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da açıklamalar yaptı.

"BU ÜLKEYE BAHARI GETİRECEĞİZ"

Siz değişime hazırsanız Bay Kemal de değişime hazır. Bu ülkeye huzuru, bereketi, kardeşliği hep beraber getireceğiz. Bu ülkeye baharı getireceğiz

"HİÇBİR ÇİFTÇİ ZARAR ETMEYECEK"

Hiçbir çiftçi, hiçbir üretici asla zarar etmeyecek. Süt üretici asla zarar etmeyecek, dışarıdan süt tozu asla gelmeyecek. Hiçbir esnaf sıkıntıya girmeyecek. Esnaf Bakanlığı kuracak. Sizin hakkınızı hukukunuzu koruyan var onun adı; Bay Kemal. Çiftçinin ve esnafın aldıkları paranın faizlerini sileceğiz. Biz bunu söyleyince, ‘Bay Kemal parayı nereden bulacak’ diyorlar. Sen beşli çetelere çalışıyorsun, Bay Kemal de vatandaşa çalışıyor.

Emekli Kurban Bayramı’nda gidip bankadan emekli aylığını çektiğinde 15 bin liralık ikramiyeyi orada görecek. Anasının ak sütü kadar helal para.

"EN RAHAT BAY KEMAL'İ ELEŞTİRECEKSİNİZ"

Size söz veriyorum, size özgürlüğü getireceğim, huzuru getireceğim. Bugün bir tweet attığınızda anneniz, babanız uyarıyor; ‘Oğlum, kızım bu tweeti atma başımız belaya girer’ diye. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal’i eleştireceksiniz. Kimse kılınıza bile dokunmayacak. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğim. Gençler daha çok iş yapacağız sizinle. Kapanan tüm köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız

Bay Kemal sözünden dönmez. En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli, Afgan kardeşlerimizim tamamını ülkelerine yollayacağız. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşayacağız.

"DEVLET PARTİ DEĞİLDİR"

Devlet liyakatle, adaletle, ahlakla yönetilir. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Devleti parti devleti hale getirdiler. Aydın Meydanı'ndan sesleniyorum: Siz devletin valisisiniz! Devletin kaymakamısınız! Eğer bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım. Tabii oldukları kanunun adı: Devlet Memurları Kanunu. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Parti memuru gibi hareket ediyorsa devlet memuru değildir. Devlet memuru görevini yapacak. Devlet memurlarına saygım var.

Anneler size de sözüm; aile destekleri sigortasını getireceğim. Bu topraklarda hiçbir aile ‘ben yoksulum’ demeyecek.