Kılıçdaroğlu: Yoksulluğu bitireceğiz. Sen beşli çetelere ben halka çalışıyorum

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da halka seslendi.

Kılıçdaroğlu: Yoksulluğu bitireceğiz. Sen beşli çetelere ben halka çalışıyorum

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da açıklamalar yaptı.

"BU ÜLKEYE BAHARI GETİRECEĞİZ"

Siz değişime hazırsanız Bay Kemal de değişime hazır. Bu ülkeye huzuru, bereketi, kardeşliği hep beraber getireceğiz. Bu ülkeye baharı getireceğiz

"HİÇBİR ÇİFTÇİ ZARAR ETMEYECEK"

Hiçbir çiftçi, hiçbir üretici asla zarar etmeyecek. Süt üretici asla zarar etmeyecek, dışarıdan süt tozu asla gelmeyecek. Hiçbir esnaf sıkıntıya girmeyecek. Esnaf Bakanlığı kuracak. Sizin hakkınızı hukukunuzu koruyan var onun adı; Bay Kemal. Çiftçinin ve esnafın aldıkları paranın faizlerini sileceğiz. Biz bunu söyleyince, ‘Bay Kemal parayı nereden bulacak’ diyorlar. Sen beşli çetelere çalışıyorsun, Bay Kemal de vatandaşa çalışıyor.

Emekli Kurban Bayramı’nda gidip bankadan emekli aylığını çektiğinde 15 bin liralık ikramiyeyi orada görecek. Anasının ak sütü kadar helal para.

uiuyiku.jpg

"EN RAHAT BAY KEMAL'İ ELEŞTİRECEKSİNİZ"

Size söz veriyorum, size özgürlüğü getireceğim, huzuru getireceğim. Bugün bir tweet attığınızda anneniz, babanız uyarıyor; ‘Oğlum, kızım bu tweeti atma başımız belaya girer’ diye. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal’i eleştireceksiniz. Kimse kılınıza bile dokunmayacak. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğim. Gençler daha çok iş yapacağız sizinle. Kapanan tüm köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız

Bay Kemal sözünden dönmez. En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli, Afgan kardeşlerimizim tamamını ülkelerine yollayacağız. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşayacağız.

"DEVLET PARTİ DEĞİLDİR"

Devlet liyakatle, adaletle, ahlakla yönetilir. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Devleti parti devleti hale getirdiler. Aydın Meydanı'ndan sesleniyorum: Siz devletin valisisiniz! Devletin kaymakamısınız! Eğer bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti için uğraşırsanız her birinizin hesabını soracağım. Tabii oldukları kanunun adı: Devlet Memurları Kanunu. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Parti memuru gibi hareket ediyorsa devlet memuru değildir. Devlet memuru görevini yapacak. Devlet memurlarına saygım var.

Anneler size de sözüm; aile destekleri sigortasını getireceğim. Bu topraklarda hiçbir aile ‘ben yoksulum’ demeyecek.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti Ekonomi
Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti
Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi Spor
Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi
Erdoğan: Herkesi tehdit eden dikta heveslisi bir zihniyeti seçmeyin!.. Güncel
Erdoğan: Herkesi tehdit eden dikta heveslisi bir zihniyeti seçmeyin!..
2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk 10 finalist belli oldu Magazin
2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk 10 finalist belli oldu
Kanada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı Dünya
Kanada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı
Depremde zarar gören Afşin-Elbistan santrali elektrik üretimine başladı Ekonomi
Depremde zarar gören Afşin-Elbistan santrali elektrik üretimine başladı
Mehmet Büyükekşi'den flaş yabancı kuralı açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'den flaş yabancı kuralı açıklaması