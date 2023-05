Kılıçdaroğlu: 5’li çeteden alıp, işçiye, esnafa, çiftçiye vereceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da düzenlenen mitingde konuştu. Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıları 2 yıl içinde göndereceklerinin altını çizerek paraları 5'li çeteden alıp işçiye, esnafa, çiftçiye vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

Size söz hazırım. Birlikte mücadele edeceğiz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle birlikte mücadele edip; barışı, huzuru, erdemi, kardeşliği, irfanı ve güzelliği hep beraber getireceğiz. Size söz! Sandığa gidilecek, oy kullanılacak. Bu ülkeye gerçekten demokrasi gelecek! Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz göreceksiniz.

Emekli kardeşlerime de seslenmek isterim. Emekli dediğimiz zamanında çalışan üreten ve zamanında emekli olan kişi demektir. Emekli olunca onun insan gibi yaşaması lazım en azından arkadaşına bir çay ısmarlayabilecek durumda olması lazım.

"2 YIL İÇİNDE SURİYELİLERİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ"

Sandığa gideceksiniz değil mi? Oy kullanacaksınız değil mi? Siz elektrik düğmesine bastığınızda 5 ayrı vergi ödüyorsunuz. Yeter mutfaktaki yangın, bu milleti soğana mahkum ettiler. 1 yıl içinde göreceksiniz... Yurt sorununu çözeceğim. En az 2 yıl içinde tüm Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine yollayacağız. Sınırdan izinsiz kuş uçurtmayacağız, herkes görecek, herkes haddini bilecek!

Parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar ya bana... E sen beşli çetelerden buluyorsun? Esnaf kardeşim... Senin durumunu da biliyorum. Esnaf için, üretici için çalışacağım. Anadolu'nun içini dolduracağız. Anadolu büyüyecek. Kaynakları doğru kullanacağız. Her kuruşun hesabını vermek benim namus borcumdur. Türkiye'de herkes paranın nerelere harcandığını görecek. Çarşamba'ya sözüm var. Geleceğim. Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açarken bütün Çarşambalılar orada olacak.

"ONLARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM"

Bay Kemal'e milliyetçilik öğretecek kişi daha anasından doğmadı. Benim size sözüm var; Allah nasip ederse, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğumda hiçbirinizin yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen 2 kesim var. Birincisi 5'li çeteler. İkincisi uyuşturucu baronları. Sözüm var, onlarını kökünü kazıyacağım.

"HİÇBİR SANDIĞI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ"

İlk kez sandıklar konusunda bu kadar tedbir aldık. Hiçbir sandığı boş bırakmayacağız. Her birimiz kucaklaşacağız. Her kuruşun hesabını vermek benim borcum. Herkes paranın nereye harcandığını bilecek. Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak.