Beşiktaş Akdeniz'de şoka uğradı. Adana Demir'e mağlup oldu

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.



8. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından vuruşu tam sağ köşeye gitti ve topu ağlara gönderdi.



18. dakikada Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.



63. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası altı pasta boş kalan Emre Akbaba topu ağlara yolladı.



70'li dakikalar 2 gole sahne oldu.



İlk gol Adana Demirspor'dan geldi. 75. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yusuf Erdoğan uzak köşeye plaseyle topu ağlara yolladı. Sonrasında Aboubakar çıktı sahneye. 78. dakikada kaleci Vedat'ın hatasında topu kazanan Aboubakar dar açıdan topu ağlara göndermeyi başardı



Beşiktaş 2. golü attı.

89. dakikada Cenk'in indirdiği topta ceza sahasının solunda topla buluşan Rashica düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Siyah Beyazlılar, maçın sonucunda 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, 27 Kasım 2021'de Giresunspor'dan kendi sahasında 4-0 mağlup olduğu günden bu yana ilk kez ligde rakibinden 4 gol yedi.