Panathinaikos Başkanı'na Ergin Ataman'dan yanıt

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, bu maçın öncesinde basın mensuplarıyla görüştü.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un Aris maçı sonrası sözleri gündem olmuş ve "Aptal gibi oynuyoruz" demişti.

Ergin Ataman ise Fenerbahçe maçı öncesi şunları söyledi: EuroLeague'de her takım yerel liglerinde mağlubiyet yaşayabilir, hele ki çift maç haftasından sonra. Bu olağan bir şey. Hafta sonu Aris'e karşı Lessort, Papapetrou ve Juancho Hernangomez yoktu, Sloukas'ın sakatlığı da tam iyileşmemişti. Asıl önemli olan EuroLeague'de normal sezonun bitmesine dokuz maç kaldığı, normal sezonu mümkün olan en iyi sırada bitirmek istediğimiz. Sıralama belli, Fenerbahçe ile çok yakın durumdayız. Fenerbahçe ile üç ay önce yaptığımız maçı kaybetmiştik ama o zamandan beri çok farklı bir takım olduk. Onlar da çok değiştiler, koçlarını ve bazı oyuncularını değiştirdiler. Fenerbahçe çok iyi bir takım, onlara karşı kendi basketbolumuzu sergilememiz gerekiyor. Maçı tamamen tıklım tıklım tribünler önünde oynayacağız, taraftarlarımız bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. İki takım da sahaya kazanmak için karakter koyacak. Bizim planımız rakibe göre değişmiyor, iç sahada oynuyoruz. Şimdiye kadar iç sahada maçlarda topu iyi paylaştık ve çok etkili savunma yaptık. Anladığım kadarıyla yarın Sloukas'ın oynaması çok zor, bunun için doğru rotasyonu bulmalı ve hücumda iyi yüzdelerle oynamalıyız.

Herkes yorgun, EuroLeague'de çok maç oynuyoruz. Deplasmandan geliyorsunuz ve hemen ardından lig maçına çıkıyorsunuz, hele ki takımda sakat oyuncular varken bu kolay değil. Böyle olunca sağlıklı oyuncuların süreleri artıyor ve yorgunluk da artıyor. Ama durum bu şekilde. Grant, Nunn ve Grigonis gibi oyuncularımız Sloukas ve Vildoza'nın yokluğunda çok fazla süre aldılar. Üç haftadır Sloukas ve Vildoza yok, bu yüzden çok az oyuncumuzu dinlendirebiliyoruz. Takım olarak yorgun olsak bile yarın herkesin sonuna kadar mücadele edeceğine inanıyorum, ayrıca taraftarlarımız da bize çok destek olacaklar. Yarın harika bir atmosfer olacağını umuyorum. Yarın tüm Avrupa OAKA atmosferinin ne anlama geldiğini anlayacak. Bu sayede galibiyeti almayı amaçlıyoruz.