Beşiktaş Alanya'ya eksik gidiyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4 haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kartal'ın yeni transferleri Tiago Djalo ve El Bilal Toure ilk kez kamp kadrosuna alındı. Keny Arroyo ve sakatlığı bulanan Paulista ise kadroyo alınmadı.

İşte o açıklama;

Ayrıca Beşiktaş, Lausanne ile oynadığı müsabakada ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;



"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

