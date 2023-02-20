Beşiktaş Yöneticisinden Kayserispor'a sert yanıt. Onur Bulut krizi büyüyor

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Onur Bulut'u transfer etmesinin ardından iki camia arasında gerginlikler artmaya devam ediyor.



"BU TAVRINIZ YAKIŞMADI"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Depremin henüz ilk günlerinde, bize açıklaması olmayan para gönderen Beşiktaş Kulübü'nün değerli yöneticileri; nezaketen arayıp 'Kayseri'de deprem olmuş' geçmiş olsun demenizi beklerdik. İnsanlar sokakta yaşamlarından kaygı içinde mücadele ederken bu tavrınız yakışmadı!" ifadelerine yer vermişti. Beşiktaşlı yöneticiden sert cevap geldi.



"BEŞİKTAŞ HAKKINDA KONUŞMAK SANA BÜYÜK GELİR"

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "Kendi camianıza şirin gözükmek için, Beşiktaş hakkında konuşmak sana büyük gelir. Sahte evrak, sahte imza ile Kayseri şehrini temsil etmek size yakışmıyor. Aklınızı, bir futbolcunun hakkını nasıl çalarız yerine, depremzedelere nasıl bir parça daha faydalı olabiliriz diye kullansanız; Aklınız yoksa iftira attığınız, depremin ilk saatlerin beri tüm gücü ve camiası ile sahada olan çadır kentler kuran, sıcak yemek dağıtan, 1 uçak, 200 den fazla tIr gönderen ve daha yolun başındayız diyen Beşiktaş'ı örnek alıp yüzde birini yapsanız..." ifadelerine yer verdi.



TRANSFERİN PERDE ARKASI ARALANDI

İki kulüp arasında gerginlikler devam ederken Kayserispor'un Onur Bulut ile sözleşme yenilemesinin ardından transferde Fenerbahçe'nin öncelikli olduğunu, ancak 6 şubat tarihine kadar herhangi bir kulübün 1 milyon euro bonservisi ile oyuncuyu transfer edilebileceği belirtildi.



Sarı-kırmızılılar, Onur'a Fenerbahçe ile görüşmesi yönünde telkinde bulunurken, oyuncu da sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki ile görüştü ancak teklifi kabul etmedi. Sonrasında Beşiktaş oyuncuyu 1 milyon euro'ya transfer etti. Bunun sonucunda Kayserispor itiraz etti ve parayı iade etti. Bunun sebebi ise görüşmeyi başkan vekili Nurettin Açıkalın'ın imzaladığını ancak kendisinin imza yetkisinin bulunmadığını belirterek ilgili sözleşmenin geçersiz olduğunu öne sürdü.



ONUR BULUT SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Geçtiğimiz günlerde Kayseri tarafı, Beşiktaşlı idarecilerle görüşüp uzlaşmak istese de Beşiktaş, kendilerinin protokollere uygun hareket ettiğini belirtip 1 milyon Euro dışında herhangi bir ödeme yapmayacaklarını kaydetti.



Kayserispor konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımaya hazırlanırken, bir hamle de Onur'dan geldi. Oyuncu, Kayseri ile sözleşme imzaladığı gün aynı odada yer alan tüm sarı-kırmızılı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.



OYUNCUNUN MENAJERİ SERT KONUŞTU

Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme, A Spor'da canlı yayında konuştu. Elyasa Süme açıklamasında, "Çok üzgünüm, Türkiye'de şu an çok daha önemli ve farklı konular var. Bunları konuşmak beni derinden üzüyor. Hukuki bir süreç işleyecek. Ben Onur Bulut ile beraber kulüpteydim. Ben sanki birileri işbirliğiyle yapmışım gibi sözler edildi. İddialar oluyor, yanlış anlamayın ama bu iddialar endirekt de olsa suçlamaya dönüyor. Bu hoş bir şey değil, çirkine kaçıyor. Bu sebeple konuşuyorum. Avukatların konuşması lazım şu an. Benim görevim, futbolcuyu temsil etmek. 300'e yakın Süper Lig maçım var. Kimse hakkımda böyle konuşmadı, konuşamaz" ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN DA ORADAYDI"

Görüşmede başkanın da olduğunu belirten Elyasa "Kısa ve net. Ben kimseyle işbirliği yapmadım. Ben futbolcu temsilcisiyim. Ben bir kulüple konuşurum, başka kulüple görüşürüm. Ben Kayserispor'da başkanın odasında bir anlaşmaya varıyorum, başkan ve yöneticiler var. Hiç kimsenin arkasında iş yapmadım ben. Ne bana, ne Kayserispor'a, ne Beşiktaş'a yakışır. Kimseye yakışmaz. Üstelik orada bulunurken yanımda Onur Bulut ve Kayserispor yetkilileri de vardı. Herhangi bir kulübü kandırma durumumuz yok. Kulüpler, futbolculardan üsttedir. Biz işimizi yaparız. Futbolcunun bir isteği var, açık açık söylüyor. Onur Bulut, 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum' dedi. Odada Kayserispor'un başkanı, yöneticiler, sportif direktör, idari çalışanlar vardı" diye konuştu.



"YÜZ YÜZE OTURALIM"

Yapılan transferde herhangi bir yanlış olmadığını savunan "Hukuki bir süreç var. Benim çok konuşmama gerek yok" diye belirten Elyasa Süme, "Her şey ortaya çıkacak. Bir imzalar atıldı, protokol yapıldı. İmzalar atıldı. Herkesin bundan haberi var. Canlı yayın yapalım, yüz yüze oturalım, bana birisi gelsin 'Ben böyle bir şey söylemedim' desin, göreyim. Ben kimseyi kötülemiyorum. Haklı, haksız demiyorum. Açık yüreklilikle ne olduğunu söylüyorum. Bizim tarafımızdan bir üç kağıtçılık olmaz, hayatta olmaz" açıklamasını yaptı.



"ONUR BEŞİKTAŞ'I İSTEDİ"

Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme, tecrübeli sağ bekin Beşiktaş'ta forma giymek istediğini herkese dile getirdiğini vurguladı. Elyasa Süme, "Herkesin her şeyden haberi olur. Başkanın veya herhangi birinin arkasından iş yapma şansım olur mu? Biraz mantıklı olalım lütfen. Saçmalık olur. Kayserispor kulübünün içerisindeyiz. Konuşuldu imzalar atılıyor ve anlaşılıyor. Biz bu şekilde çıkıyoruz. Onur Bulut, Beşiktaş'ta oynamak istediğini herkese söyledi. Beşiktaş'ta oynamak için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu da ifade etti" dedi.



"ŞEREFİMLE YAPACAĞIM"

Elyasa Süme, "Varsa yanlış bir şey canlı yayında gelsinler söylesinler ben mesleği bırakırım. En büyük şerefsiz benim böyle bir şey varsa. 30 yıl futbol işindeyim. 30 yıl daha kalacağım. Ben bu mesleği namusumla şerefimle yapacağım. Başkan da oradaydı, yöneticiler de oradaydı. İmzalar atıldı, biz bu şekilde anlaştık diye çıktık odadan. Ondan sonra böyle bir şey çıktı karşımıza" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"ONUR KAYSERİSPOR İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Onur Bulut'un vicdanı rahat" diyen Elyasa Süme, "Kayserispor için elinden geleni yaptı. Bonservisi elindeyken Kayserispor'a transfer oldu. Uzatma sürecinde vs. öncesinde de söyledik. Önceliğin Kayserispor olduğunu dile getirdik. Tabii ki bu bir ticaret. Her zaman, her yerde ahlaklı çalışmak lazım. Onur Kayserispor'u çok seviyor. Her şeyini verdi, kulübe para da kazandırdı. Onur'un Kayserispor başkanıyla el ele fotoğraf verip Beşiktaş'a gitmeliydi. Bunun için çok üzgünüm. Kendi isteği bu yöndeydi, bu nedenle içi çok rahat" ifadelerini kullandı.

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