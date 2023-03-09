Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi. Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Ankaragücü maçı öncesi yapılan ısınmada sakatlanan Rachid Ghezzal da takımla beraber çalışmalarını sürdürdü.
Isınma ve pasla başlayan antrenmanın, koşu çalışmasının ardından çift kale taktik maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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