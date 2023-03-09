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Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi. Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı

Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesi yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Ankaragücü maçından önce sakatlanarak kenara alınan Ghezzal, takımla beraber çalışmalara başladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:26
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Beşiktaş Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi. Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankaragücü maçı öncesi yapılan ısınmada sakatlanan Rachid Ghezzal da takımla beraber çalışmalarını sürdürdü.

Isınma ve pasla başlayan antrenmanın, koşu çalışmasının ardından çift kale taktik maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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