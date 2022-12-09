Ahmet Nur Çebi canlı yayında açıklıyor

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalar....



Beşiktaş benim için çok değerli ve kıymetli. Her Beşiktaşlı için böyledir. Kıymet ve değer verdiğiniz kurumlar için fedakarlık yapmalısınız. Ben Beşiktaş için fedakarlık yapmayı kendime vazife addettim. Fedakarlıklar sadece maddi anlamda olmaz, manevi anlamda da olabilir. Bir şeylerden hoşlanmıyorsanız bile susmak; içiniz kan ağlasa bile sessiz kalmayı becerebilmek bir fedakarlıktır.



Sessizliğimizin nedeni Beşiktaş'ın kaosa girmemesi, marka değeri zarar görmesin diyedir. Beşiktaş camiası akıllıdır, zekidir, tecrübelidir, bilgedir. Dolayısıyla orada yapılan konuşmaların her halükarda kendiler yapacaktır. Beşiktaş'a zarar vermemek adına gerekiyorsa susmayı, içime atmayı becerebilmeliyim. Buna da devam etmeliyiz.

Sessizliğimizin nedeni Beşiktaş'ın kaosa girmemesi, marka değeri zarar görmesin diyedir. Beşiktaş camiası akıllıdır, zekidir, tecrübelidir, bilgedir. Dolayısıyla orada yapılan konuşmaların her halükarda kendiler yapacaktır. Beşiktaş'a zarar vermemek adına gerekiyorsa susmayı, içime atmayı becerebilmeliyim. Buna da devam etmeliyiz.



"YORULDUĞUMU DÜŞÜNEBİLİRLER"



Seçimle ilgili anlayamadığım bir şey var. 6 ay önce seçim yaşadık. Ne kadar çok kişi katılırsa o kadar iyi demiştik. O gün seçime girmek istemeyenlerin, katılamayanların bugün seçim havası yaratmayı isteme sebeplerini anlayabilmiş değilim. Kimileri bırakacağımı, yorulduğumu düşünüyor olabilir. 6 aydan bu tarafa kötü bir şey yapmıyor, daha iyiye gidiyoruz.



"ÖDENMEYEN NE BİR MAAŞ, NE BİR SU FATURASI VAR"



Sevgili Divan Başkanı o gün söyledi, borcu yönetmek, varlığı yönetmekten daha zordur. Geldiğim günden bu tarafa tamamıyla borç yöneterek burayı idare ediyorum. Varlık yönetmedik hiç. Tüm kulüplerin durumu malum. Şahsım ve bundan önceki, şimdiki yöneticiler dahil hepsinden memnunum. Hepsi başarılıdır. Onlarla başardığımız birçok hikaye oldu. Pandemide şampiyon olduk. Uzun süredir idare etmeye çalıştığımız borç yükü var. Ödenmeyen ne bir maaş, ne elektrik su faturası mevcuttur.



"KÖR OLUP GÖREMEYENLER, BAKIN!"



Beşiktaş'ı ekonomik anlamda iyi yönetmeye çalışıyorum. Benim başkanlık yaptığım dönemde, 300 milyon TL'lik bir zarar söz konusu. Ben artık kendime ait hamlelerin süreçlerini yaşayabileceğim. Bugüne kadar yaşadıklarım, benden evvelki kontratların yükünü taşımaktı. 700 milyon TL, yan tarafta koştuğunu bildiğimiz oyuncular için ödendi. Bunlar olmasa 400 milyon TL artışa geçecektik. 115 milyon euro, belgeli ispatlanmış pandemi dönemi kayıpları var. Pandemi ve şampiyonluk unutuluyor. Pandemi ve yanda koşanlar olmasaydı, bugün Beşiktaş'ın 3 milyar daha eksik borcu olurdu. Buna rağmen, yılda 1 milyar TL faiz ödemekle karşı karşıya kalan bir kulüp ödemelerini günü gününe yapıyor. Bu bir başarıdır. Bunları gözleri kör olup göremeyen, 'Ben burada borç yönetecek arkadaş göremiyorum' diyen arkadaşlara da bir daha bakın, iyi niyetle bakın diyorum. Görünce de samimiyetle söyleyin.



"HERKESİN SEÇİME GİRME HAKKI VAR"



Beşiktaş'ta bir seçim olursa, herkesin girme hakkı vardır. Beşiktaş başkan adaylarının çok olduğu bir kulüp olmak zorundadır. 120 yıllık camiadır. Belirli hareketlerle, tavırlarla muhalefeti bir kenara bırakın. Maalesef, çok genç arkadaşlarımızı Akatlar Süleyman Seba'da kötü emelleri için kullanarak bir yere varamazsınız.



"YAPILANLARIN FARKINDAYIM, YAPMAYIN!"



Kimin arkadan ne yaptığını harfiyen, A'dan Z'ye çok iyi biliyorum. Beşiktaş başkanını, taraftar üzerinden düşürmeye çalışmayı doğru bulmuyorum. Yapılanların farkındayım. Yapmayın. Burası Beşiktaş. Bir beraber olalım.



"GEÇEN OLAN OLAY BİR HATADIR"



(Tevfik Yamantürk) Beyefendinin böyle bir açıklama yaptığını duymadım. Beşiktaş kurumları içinde Beşiktaş'a muhalefet olmaz, yapamazsınız! Bir beraber olmak zorundasınız. Niyetiniz muhalefet yapmaksa buradan yapamazsınız. Görevi bırakır, muhalefete geçer, muhalefet görevini yaparsın. Böyle bir kaosa gerek yok. Herkes oturduğu yerde otursun. İşimiz gücümüz Beşiktaş'a hizmet. İtişip kakışmaya gerek yok. Geçen olan olay bir hatadır. Ben camiama güveniyorum.



"ÇOK İYİ BİR TAKIM YAPTIK"

Bu tür dönemler, çalıştığınız, test ettiğiniz, sonuçlarını hemen göreceğiniz dönemler değildir. Bir beraber huzurlu bir ortam var. Hocamız ve oyuncularımız istekli. Takımımız, ligin en iyilerinden biridir. Çok iyi bir takım yaptık. Talihsizlikler oldu. Futbolun fıtratında bunlar var. En iyi oyuncular sakatlandı. Bunları gördünüz, sonuçlara da yansıdı. Hoca değişikliği, olması gerektiği için olmuştur.



"ŞENOL HOCA İLE DEVAM EDECEĞİZ"



Ben sözlerimden şartlara göre vazgeçen biri değilim. Birçok iddia var. 5 hoca değiştirdi diyorlar. Ben varken 1 tanesi vardı, gitmek üzereydi. Benle alakası yok. Sergen Hoca gibi bir değeri camiaya getirdiğim için çok mutluyum. Allah bunu bana nasip etti. Başkaları bunu değerlendiremediler. Karşılığını da aldık. Camia da mutlu oldu. Pandemi döneminde alınan 4 kupayı yok hükmünde görenler var. Beşiktaş muhalefetinin bunu yapmasının Beşiktaş'a hiçbir faydası yok. Önder Karaveli saygıdeğer bir hocadır. Bir hoca gittikten sonra yeni hoca gelene kadar biriyle devam etmek zorundasınız. Ben geldiğimden beri Şenol Hoca, Valerien Hoca ve Şenol Hoca'yı getirdik. Konu artık kapanmıştır. Şenol Hoca ile yola devam edeceğiz.



"BEKLENTİLERİM ÇOK FAZLA"



Benim şahsen beklentilerim, arzularım çok fazla. Ben gereğini yapıyor, çalışıyorum. 1 kuruş için, herkes maaşını alsın diye yıpranıyorum. Karşılığını istemek en tabi hakkım. Ekibimin bunu yapabilecek kapasitede olduğunu biliyorum.