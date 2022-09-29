29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbi öncesi Fenerbahçe'de sakatların son durumu belli oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe'de sakatların son durumu belli oldu

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan futbolcuların durumu günden güne netleşiyor.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 14:48
Takip Et

Beşiktaş derbisinde Jorge Jesus’un dörtlü savunmayla çıkma olasılığı yüksek görünüyor

Derbi öncesi Fenerbahçe'de sakatların son durumu belli oldu
+
Aa
-

Tedavisi süren Luan Peres’in Beşiktaş derbisinde yer alma ihtimali oldukça az.

Serdar Aziz’in ise durumu gün gün takip ediliyor.

Bu gelişmeler ışığında sarı lacivertli takımın defans hattı büyük ölçüde netleşti.

Jorge Jesus’un derbiye, dörtlü savunmayla çıkma olasılığı yüksek görünüyor.

Merkezde ise Attila Szalai ve Gustavo Henrique ikilisinin yer alması bekleniyor.

Öte yandan defans beklerinden birinin Ferdi Kadıoğlu olabileceği öğrenildi.

Başarılı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ve Milli Takım’da gösterdiği performansla, farklı mevkilerde oynayabileceğini ve ilk 11’in vazgeçilmezlerinden olduğunu gösterdi.

Teknik Direktör Jorge Jesus, diğer kanat beki pozisyonunda Osayi ya da Alioski’den biri için karar verecek.

Ayrıca tedavisi süren Joshua King’in de Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi zor görünüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.