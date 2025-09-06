Beşiktaş ekside!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ekside!

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ta bilanço ortaya çıktı. Kara Kartal'ın yeni transferlere ödediği bonservis bedeli, gönderdiği isimlerden kazandığı rakamın 2 katından fazla olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş’ta transfer dönemi, kulübün ekonomik fotoğrafını gözler önüne serdi. Siyah-beyazlılarda bu sezon takımdan ayrılan futbolcuların sayısı dikkat çekici ölçüde fazla olurken, kasaya giren rakam ise beklentilerin çok altında kaldı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası varFenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var

1751973788621-tammy-abraham-ilk-idmanina-cikti-dq-5-h.jpg

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacakSüper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacak

Siyah-beyazlı yönetim, yaz aylarında adeta kadro temizliğine giderken 21 futbolcu ile yollar ayrıldı. Ancak bu ayrılıkların büyük kısmı, sözleşme fesihleri ve bedelsiz gidişler ile kiralamalar şeklinde gerçekleşti. Dolayısıyla Beşiktaş, çok sayıda oyuncusunu göndermesine rağmen bu operasyonlardan ciddi bir gelir sağlayamadı.

Kartal’da bunun faturası ağır oldu. Siyah-beyazlılar 21 futbolcusunu gönderirken, bu oyunculardan kasaya yalnızca 34 milyon euro civarında bir para girdi. Buna karşın 8 yeni transfer için toplamda 72 milyon euroyu bulan harcama yapıldı.

Dünya devinin teknik direktörü sakatlandı!Dünya devinin teknik direktörü sakatlandı!

Süper Lig tarihine geçecek teklif gelmişti! Fenerbahçe'de flaş Youssef En-Nesyri gelişmesi: Kimse bunu beklemiyorduSüper Lig tarihine geçecek teklif gelmişti! Fenerbahçe'de flaş Youssef En-Nesyri gelişmesi: Kimse bunu beklemiyordu

Cengiz Ünder'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!Cengiz Ünder'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!

Fenerbahçe ilgileniyordu! Alexander Mitrovic kararını verdiFenerbahçe ilgileniyordu! Alexander Mitrovic kararını verdi

Son Haberler
Gürsel Tekin'in yanında yer alan bir isim daha çekildi...
Gürsel Tekin'in yanında yer alan bir isim daha çekildi...
Her unutkanlık Alzheimer değildir! Bilimin ışığında gerçekler
Her unutkanlık Alzheimer değildir! Bilimin ışığında gerçekler
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı
Demir eksikliğinin gizli yüzü! Vücudun alarmı
Demir eksikliğinin gizli yüzü! Vücudun alarmı
TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!
TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!