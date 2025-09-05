Süper Lig tarihine geçecek teklif gelmişti! Fenerbahçe'de flaş Youssef En-Nesyri gelişmesi: Kimse bunu beklemiyordu

Geçtiğimiz sezonu 30 golle tamamlayan ve bu sezon başında fiziksel durumunu önemli ölçüde iyileştiren Youssef En-Nesyri, transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girmişti. Youssef En-Nesyri'için Kanarya'ya 40 milyon euroluk bir teklif geldiği iddia edilmesine rağmen Fenerbahçe Yönetimi, nihai kararında herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.

YOUSSEF EN-NESYRI'Yİ BIRAKMAYACAKLAR

Fenerbahçe Yönetimi'nin, En-Nesyri'yi kesinlikle satmayı düşünmediği öne sürüldü. Kulüpten yapılan değerlendirmelerde, takımın hücum gücünün merkezinde yer alan golcünün kadroda tutulması yönünde fikir birliğine varıldığı iddia edildi.

YOUSSEF EN-NESYRI SEZONA MUHTEŞEM BAŞLADI

Bu sezon Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 maçta görev alan Youssef En-Nesyri, toplamda 3 gol ve 1 asistle takımına skor katkısı verdi. Form grafiğini her geçen hafta yukarıya taşıyan deneyimli forvet, teknik heyetin de en güvendiği isimlerden biri konumunda.

