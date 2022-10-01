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Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi son buldu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 16:11
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Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini yenilediğini açıkladı

Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi
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Kulüpten yapılan açıklamada; 

"Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.

Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler." ifadelerine yer verildi.

 

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