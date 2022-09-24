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Derbinin favorisi Beşiktaş

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde iddaa oranları belli oldu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:59
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde iddia oranları açıklandı

Derbinin favorisi Beşiktaş
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Hafta sonu Vodafone Park'ta oynanacak dev maç öncesi İddaa oranları açıklandı.

2 Ekim Pazar günü saat 20:00 oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisi olarak ev sahibi Beşiktaş belirlendi.

İŞTE DERBİNİN İDDİA ORANLARI
Oranlara göre Beşiktaş galibiyetine 2.22, Fenerbahçe galibiyetine 2.67 oran verilirken beraberliğe ise 3.35 verildi.

 

Beşiktaş: 2.09  
Beraberlik: 3.16  
Fenerbahçe: 2.52

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AHMET
24.09.2022 17:30
BENCE FENER 2 1 ALIR  
 
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