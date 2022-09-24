Derbinin favorisi Beşiktaş

Hafta sonu Vodafone Park'ta oynanacak dev maç öncesi İddaa oranları açıklandı.
2 Ekim Pazar günü saat 20:00 oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisi olarak ev sahibi Beşiktaş belirlendi.
İŞTE DERBİNİN İDDİA ORANLARI
Oranlara göre Beşiktaş galibiyetine 2.22, Fenerbahçe galibiyetine 2.67 oran verilirken beraberliğe ise 3.35 verildi.
Beşiktaş: 2.09
Beraberlik: 3.16
Fenerbahçe: 2.52
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