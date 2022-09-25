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Çebi'den bomba Valerien İsmail kararı: Sağ gösterip sol vurdu

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi başkan Ahmet Nur Çebi'den herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 12:26
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Beşiktaş Başkanı'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz hamle

Çebi'den bomba Valerien İsmail kararı: Sağ gösterip sol vurdu
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Beşiktaş'ta gönderileceği ileri sürülen teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili başkan Ahmet Nur Çebi'den sürpriz bir hamle geldi.

Siyah beyazlı takımın Başakşehir ve İstanbulspor maçlarından sonra teknik direktör Valerien Ismael'le yolların ayrılacağı, hatta yerine de Şenol Güneş'in geleceği ileri sürülmüştü.

Şenol Güneş'in yardımcılarına "Benden haber bekleyin" demesi de iddiaları güçlendirmişti.

Ancak başkan Ahmet Nur Çebi iddiaların ardından sürpriz bir adım attı ve teknik direktör Valerien Ismael'le bir araya geldi.

Çebi'nin Ismael'e Fenerbahçe maçının kendileri için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlattığı ve galibiyet beklediğini ilettiği bildirildi. 

Ismael'e destek olduğunu belirten Çebi'nin bu çıkışıyla Ismael'e Fenerbahçe maçının son şansı olduğunu ima ettiği ileri sürüldü.

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