Beşiktaş Fenerbahçe'den Tadic'in intikamını aldı

Siyah-beyazlılar bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Southampton'ın defans oyuncusu Lyanco ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki yıldız Beşiktaş'a imzayı atmak için çarşamba günü İstanbul'da olacak.

Beşiktaş Fenerbahçe'den Tadic'in intikamını aldı

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda bir stoper transferi gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş aradığını İngiltere’de buldu.

ANLAŞMAYA VARILDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi Southampton ile anlaşmaya varan siyah-beyazlı kulüp 26 yaşındaki yıldız ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'A GELECEK
Çarşamba günü imzayı atmak için İstanbul’a gelecek olan Brezilyalı futbolcunun transferinin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU
Siyah-beyazlıların her konuda anlaştığı Lyanco’nun geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştüğü ve mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Southampton’da geçiren Lyanco burada çıktığı 30 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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