Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Rodrigo Becao, İstanbul’da

Fenerbahçe yeni sezon kadro planlaması kapsamında defans hattını güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin, İtalya Serie A takımlarından Udinese forması giyen Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao ile uzun süredir devam eden transfer sürecinde sona geldi.

27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Brezilyalı oyuncu gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Pasaport kontrolünden geçen oyuncu, daha sonra kulüp yetkilisi tarafından karşılanırken kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Rodrigo Becao’nun yarın sağlık kontrollerinden geçerek, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.