Beşiktaş Fenerbahçe'ye sıçradı! Son kurban Oğuz Aydın

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Oğuz Aydın'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin genç ve yetenekli milli oyuncusu Oğuz Aydın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından, sosyal medya hesabını kapatma kararı alarak dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada gösterdiği performansla özellikle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.

OĞUZ AYDIN ELEŞTİRİLER SONRASI SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Birçok futbolsever, Oğuz'un bu kritik maçta beklentilerin altında kaldığını ve takımına katkı sağlamadığını belirterek, sosyal medya platformlarında yoğun yorumlar yaptı. Bu durum, genç futbolcunun morali üzerinde olumsuz bir etki yaratmış gibi görünüyor.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Oğuz Aydın, dikkat çeken bir hamle yaparak sosyal medya hesabını geçici olarak kapatma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TA DA YAŞANMIŞTI

Öte yandan benzer bir hadise Beşiktaş'ta da meydana gelmişti. Sezonun ilk resmi maçında Shakthar Donetsk maçında alınan 4-2'lik yenilgi sonrası bazı oyuncular taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Yeni transfer David Jurasek ve ayrılık aşamasında olan Keny Arroyo yoğun tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Bu gelişmelerin üzerine Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından 'Dijital zorbalığa hayır' paylaşımı yapmıştı.

