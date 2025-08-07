Galatasaray'dan büyük sürpriz! Hedefte 2 Türk var

Osimhen ve Leroy Sane gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, kadrosunu daha da çeşitlendirerek sezona güçlü bir giriş yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıar, somut adımlar atmaya başladı.

Manchester City forması giyen ve kulübüyle ayrılık aşamasında olan İlkay Gündoğan ile son birkaç gündür yeniden temas kuran ve menajeri ile görüşen Galatasaray, tecrübeli oyuncuya teklif yaptı.

GALATASARAY'DAN İLKAY GÜNDOĞAN'A TEKLİF

Galatasaray, İlkay'ın menajerliğini de yapan amcası İlhan Gündoğan aracılığıyla gurbetçi oyuncuya 4.5 milyon euroluk teklif yaptı. İlkay'a 1+1 yıllık mukavele önerildi. Yıldız oyuncu, Manchester City'den bedelsiz olarak çıkış yapması durumunda transfer resmiyet kazanabilir.

ZEKİ ÇELİK DE GÜNDEMDE

Sarı kırmızılıların bir başka hedefi de millİ oyuncu Zeki Çelik oldu. Sağ beke takviye yapma kararı alan Galatasaray, yabancı kontenjanı nedeniyle bu bölgeye yerli bir oyuncu takviyesi planladı.

Galatasaray Kulübü, Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kalan milli futbolcu için önümüzdeki haftalarda İtalyan ekibi ile masaya oturacak.



Adı daha önce de gündeme gelen Zeki Çelik'in de kulüplerin anlaşması durumunda sarı-kırmızılılara çok sıcak baktığı biliniyor.

