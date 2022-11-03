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Beşiktaş'ın Medya Müdürü Cihangir Gökdoğan evlendi

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde mutlu bir gün yaşandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:48
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Beşiktaş Futbol A Takımı Medya Müdürü Cihangir Gökdoğan,Atiba Hutchinson’un şahitlik yaptıkları, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından kıyılan nikah ile Gülsüm Terzi’yle evlendi

Beşiktaş'ın Medya Müdürü Cihangir Gökdoğan evlendi
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Siyah - Beyazlı camianın sevilen isimlerinden Beşiktaş Medya Müdürü Cihangir Gökdoğan dünya evine girdi.

Futbol A Takımı Medya Müdürü Cihangir Gökdoğan, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen, Asbaşkan Emre Kocadağ ile futbolculardan Atiba Hutchinson’un şahitlik yaptıkları, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından kıyılan nikah ile Gülsüm Terzi’yle evlendi.

Yeniçağ ailesi olarak Beşiktaş Kulübü Medya Müdürü Cihangir Gökdoğan'a mutluluklar dileriz.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Nikah törenine; Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Serhan Çetinsaya, Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve IT’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Tahir Güneş, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Bayrak, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol, Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar, Divan Kurulu Genel Sekreterimiz Turgay Pirinç, Divan Kurulu Üyemiz Korkut Soydan, TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Erdoğan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, Futbol Gelişim Direktörümüz Halim Okta, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Cenk Sümer, futbolcularımız Atiba Hutchinson, Umut Meraş ve Mert Günok ile çiftin aileleri ve yakınları katıldılar.
Gülsüm-Cihangir çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz.

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